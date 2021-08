Nach den Sommerferien wird Sachsen an den Schulen freiwillige Impfangebote gegen das Coronavirus unterbreiten. Das sächsische Kultus- und das sächsische Gesundheitsministerium teilten gemeinsam mit, das Angebot richte sich nicht nur an alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren an Schulen in den Landkreisen. Auch deren Eltern, das gesamte an diesen Schulen tätige pädagogische als auch nichtpädagogische Personal sowie sonstige Interessenten an den Schulen könnten sich impfen lassen. Die Aktion soll ab 13. September starten, Schulbeginn ist am 6. September. Zuvor erfolge in der ersten Unterrichtswoche eine anonyme Abfrage der Impfbereitschaft, hieß es.



Die Schülerinnen und Schüler an Schulen in den Kreisfreien Städten (Dresden, Chemnitz, Leipzig) könnten das Impfangebot in den dortigen Impfzentren annehmen, weshalb hier grundsätzlich keine mobilen Teams eingesetzt würden, so die Ministerien. Dies gelte grundsätzlich auch für Schülerinnen und Schüler an Schulen in anderen Städten mit guter Erreichbarkeit der Impfzentren mittels Bus oder Bahn.