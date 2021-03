Nach Ministeriumsangaben ist für die neue Corona-Schutzverordnung eine neue Regelung geplant. Es soll eine Ausweitung der Testpflicht geben. So sollen zwei Tests pro Woche auch bei Kita-Personal die Öffnung der Einrichtungen direkt nach Ostern möglichen machen. Schulen sollen ab dem 12. April wieder öffnen dürfen. Sozialministerin Köpping und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatten außerdem angekündigt, Schulöffnungen nicht mehr nur von der Inzidenz des Landkreises oder der kreisfreien Stadt abhängig zu machen. Die nächste Corona-Schutzverordnung soll am kommenden Montag beschlossen werden und am 1. April in Kraft treten.