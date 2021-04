Die Schulen in Sachsen öffnen am Montag mit verschärften Corona-Schutzmaßnahmen. Der in den vergangen Monaten praktizierte Rhythmus aus Schulschließungen und -öffnungen soll ab dann Geschichte sein. Der sächsische Weg für die Schulöffnungen wurde am Donnerstag in der Kultusministerkonferenz noch einmal bestätigt. "Es gab einen einstimmigen Beschluss, dass die Öffnung der Schulen oberste Priorität haben sollen - unabhängig von einem Inzidenzwert", sagte Vincent Richter vom Landesamt für Schule und Bildung auf Nachfrage von MDR SACHSEN.

Die Schulöffnungen sollen von einer Testpflicht begleitet werden. 1,2 Millionen Tests werden dafür pro Woche im Freistaat benötigt, so Richter. Der Freistaat habe schon Lieferzusagen für weitere Lieferungen. "Das heißt, dass ausreichend Tests an den Schulen zur Verfügung stehen werden", sagte Richter. Die Verteilung an die Schulen sei ein Kraftakt gewesen und werde auch noch am Wochenende weitergehen.

Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler wird auf zwei Mal wöchentlich ausgedehnt und gilt nun in allen Schularten - auch in Grund- und Förderschulen. Die Regelung für das Schulpersonal bleibt wie bisher bei zwei Mal pro Woche. Wer sich nicht testen lässt, darf die Schule nicht betreten.

Die Tests werden von den Schülerinnen und Schülern ab der Primarstufe in der Regel im Klassenverband durchgeführt. Sie erhalten bei der Durchführung der Selbsttests Unterstützung von ihren Lehrern und Lehrerinnen. Wer sich nicht in der Schule testen lassen möchte, kann den Selbsttest auch zu Hause durchführen. Dieser muss dann kostenpflichtig selbst gekauft werden und durch ein Formular des sächsischen Sozialministeriums von einem Erziehungsberechtigten bestätigt werden.

Nein. Die Schulbesuchspflicht ist aufgehoben. Das heißt, die Kinder können von ihren Eltern vom Präsenzunterricht schriftlich abgemeldet werden. Die Abmeldung muss durch Belange des Infektionsschutzes motiviert sein; ein Ab-und Anmelden für einzelne Wochentage ist laut Kultusministerium nicht möglich. Die Kinder oder Jugendlichen können dann die Lernzeit zu Hause verbringen und werden mit Lernaufgaben versorgt. "Mit einer vollumfänglichen Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte, wie im Präsenzunterricht, kann allerdings nicht gerechnet werden", so das Kultusministerium.

Ab Klassenstufe fünf müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte eine medizinische Gesichtsmaske, eine FFP2-Maske oder eine vergleichbare Atemschutzmaske (zum Beispiel KN95/N95) im Unterricht tragen. Weiterhin gilt: Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstiges Personal und Eltern müssen auf dem Gelände der Schule und im Schulgebäude eine der genannten Masken tragen. Wenn auf dem Außengelände ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden kann, fällt die Pflicht weg.



Eine Maskenpflicht für Kinder auch im Unterricht an Grund- und Förderschulen sollte nicht das erste Mittel der Wahl sein, so das Kultusministerium. "Gerade aus pädagogischen und didaktisch-methodischen Gründen, denn für das Lesen, Schreiben und Rechnen lernen ist verbale und nonverbale Kommunikation von besonderer Bedeutung."

In Grund- und Förderschulen findet weiter nur eingeschränkter Regelbetrieb statt. Klassen werden strikt getrennt und haben feste Bezugspersonen. Die Gruppen sollen sich auch außerhalb der Klassenzimmer nicht begegnen. "Wir haben uns bei den Grundschulen nicht für ein Wechselmodell entschieden, weil die Schüler, die gerade Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, auf einen kontinuierlichen Lernprozess mit den Lehrern angewiesen sind", so das sächsische Kultusministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN.

Für den Unterricht ab Klassenstufe 5 müssen die Klassen wie bisher geteilt werden (Wechselmodell). Dann lernt ein Teil der Klasse zu Hause, während der andere in der Schule ist. Für Abschlussklassen gilt wie bisher Präsenzunterricht in Fächern und Lernfeldern der jeweiligen Abschlussprüfung. Er kann auch im Wechselmodell erfolgen.