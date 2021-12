Und die werden direkt zwischen der Schulleitung und Beamten des Ministeriums besprochen – die örtlichen Gesundheitsämter sind in Sachsen kaum noch eingebunden. So schildert es Frank Haubitz, Schulleiter am Gymnasium Dresden-Klotzsche. Er hat für diese Woche nach zwei bestätigten Corona-Fällen eine achte Klasse nach Hause geschickt. "Es ist letztendlich meine Entscheidung, ist ja richtig. Ich bin derjenige, der versucht, dieses kleine Ruderboot durch die tobende See zu steuern, der seine Schüler kennt, die Klassen kennt, die Situation darin kennt – und der dem Kultusministerium letztlich vorschlägt, diese und jene Maßnahme einzuleiten."

Schulleiter: "Kinder brauchen die sozialen Kontakte"

Frank Haubitz ist seit mehr als 30 Jahren Schulleiter, war für wenige Wochen selber Kultusminister. Doch auch einem so erfahrenen Lehrer geht die jetzige Situation nahe. "Das Schlimmste ist, wenn Sie eine fünfte oder sechste Klasse nach Hause schicken müssen: Die weinen, weil sie raus müssen. Die Kinder brauchen die sozialen Kontakte, die kommen gerne in die Schule. Ich glaube, wir haben die Verantwortung, die Schulen so lange wie möglich aufzuhalten."

Das Schlimmste ist, wenn Sie eine fünfte oder sechste Klasse nach Hause schicken müssen: Die weinen, weil sie raus müssen. Die Kinder brauchen die sozialen Kontakte, die kommen gerne in die Schule. Frank Haubitz Direktor des Gymnasiums Dresden-Klotzsche

Es ist ein Dilemma, über das auch die Wissenschaft streitet: Was wiegt schwerer – die Ansteckungsgefahr an den Schulen oder die Folgen einer Schließung für Kinder und Familien? Die sächsischen Regeln geben keine Antwort, sondern sind ein Abbild der Debatte. Susann Meerheim vom Kultusministerium erklärt es so: "Wir lassen uns da ja auch beraten von Kinderärzten, Kinderpsychologen, Virologen. Insofern sind wir bestärkt, nur lokal einzugreifen, kurzfristig Schulschließungen vorzunehmen, damit sich das Infektionsgeschehen beruhigt und dann die Schule schnellstmöglich wieder ans Netz gehen kann."