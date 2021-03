An Grundschulen müssen sich Schülerinnen und Schüler nicht testen. Lehrerinnen und Lehrer können sich bislang einmal pro Woche testen lassen. Spätestens nächsten Montag (22. März) sollen die kommunalen Träger an Hortnerinnen und Hortner Tests verteilt haben, so dass voraussichtlich ab diesem Termin fürs Personal in Grundschulen Testpflicht besteht, sagte Piwarz.

Wenn die Wochen-Inzidenz von 100 an mehreren Tagen überschritten wird, müssen in Landkreisen und Großstädten Kitas uns Schulen schließen. Ob das wirklich so kommt, darüber diskutieren Kultusminister Piwarz und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) aktuell mit acht betroffenen Landkreisen. Derzeit schaue man sich das lokale Infektionsgeschehen an, sagte Piwarz und verwies auf den Präzedenzfall Nordsachsen, wo Schulen und Kitas auch geöffnet blieben, als die Inzidenz 100 überstieg. Am Donnerstag soll es dazu Aussagen geben, kündigte Piwarz an.