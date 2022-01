Sachsens Kultusminister Christian Piwarz geht davon aus, dass der Schulbetrieb weitgehend normal anläuft. Piwarz sagte MDR SACHSEN, er rechne zwar damit, dass wegen der vielen Corona-Tests im neuen Jahr viele verdeckte Infektionen erst jetzt erkannt werden. Dennoch halte er den planmäßigen Schulstart statt einer Verlängerung der Ferien für gerechtfertigt. Es solle so viel Normalität wie möglich stattfinden, so Piwarz.

Einschränkungen gibt es laut Piwarz weiter an den Grundschulen: Im eingeschränkten Regelbetrieb bleibe es derzeit bei festen Klassen, um den Jüngsten nicht das Masketragen im Unterricht zumuten zu müssen. Hier konzentriere man sich im Wesentlichen auf die Kernfächer - also Deutsch, Mathematik und Sachkunde.

Das Kultusministerium will auch nach Ablauf der aktuellen Corona-Notverordnung am 9. Januar am Testsystem, dem eingeschränkten Regelbetrieb an Grundschulen und der Maskenpflicht im Unterricht weiterführender Schulen festhalten. Der Kultusminister betonte, dass Schulen die Einrichtungen seien, die bei hohem Infektionsgeschehen als letzte schließen sollten. Einem sogenannten Wechselunterricht, bei den Klassen in zwei Gruppen halbiert werden, die abwechselnd in den Unterricht gehen, steht Piwarz kritisch gegenüber. Durch den langen Wechselunterricht im vergangenen Jahr seien Bildungs- und Sozialdefizite entstanden, stellte er fest.