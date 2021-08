Fragen und Antworten Diese Corona-Regeln gelten im neuen Schuljahr in Sachsen

Hauptinhalt

Während in Sachsen noch die Ferien laufen, hat sich das Kabinett auf einen Fahrplan für das neue Schuljahr geeinigt. Laut Kultusminister Piwarz ist das oberste Ziel, den Unterricht wieder in den Klassenräumen stattfinden zu lassen. Trotz steigender Infektionszahlen unter Jugendlichen und Kindern soll die Maskenpflicht in der Schule gelockert werden. Piwarz kündigte außerdem an, in den nächsten Tagen gemeinsam mit dem Sozialministerium ein freiwilliges Impfangebot an Schulen zu unterbreiten.