Rund 491.000 Mädchen und Jungen erhalten an diesem Freitag ihre Zeugnisse. Mit dem Abitur beendet haben rund 13.600 Schülerinnen und Schüler das Schuljahr in Sachsen, wie das Kultusministerium mitteilte. 20.000 haben demnach ihren Abschluss an Oberschulen und Abendoberschulen geschafft, 2.800 an Fachoberschulen. "Die letzten zwei Schuljahre haben uns alle an die Grenzen gebracht," urteilte Kultusminister Christian Piwarz. Durchatmen und Kraft tanken habe nun Priorität.