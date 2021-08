Vor dem Schulstart Corona-Pandemie erschwert Schuleingangsuntersuchungen

Wiegen, Messen, ein Blick in den Impfpass – das sind Bestandteile der Schuleingangsuntersuchung, die alle Kinder vor dem Start in die erste Klasse machen müssen. In Sachsen waren dafür dieses Mal knapp 40.000 Termine nötig. So viele Kinder werden im September eingeschult. Das ist viel Arbeit für die Ärztinnen und Ärzte in den Gesundheitsämtern, die durch Corona ohnehin schon sehr eingespannt sind. Was bedeutet das für die Schuleingangsuntersuchungen?