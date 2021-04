Trotz der inzidenzunabhängigen Lockerungen gelten bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner automatisch in den entsprechenden Landkreisen eine Ausgangsbeschränkung und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Diese müssen nicht extra von den Landkreisen per Allgemeinverfügung erlassen werden. Allerdings können die Landkreise die Flächen, auf denen das Alkoholverbot gilt, per Allgemeinverfügung genauer bestimmen. Aktuell liegen alle Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen über einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Sollten die Inzidenzen in den Landkreisen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner fallen, werden die Ausgangsbeschränkung und das Alkoholverbot automatisch aufgehoben und es können zusätzliche Lockerungen verfügt werden.