In Sachsen sollen Gastronomen und Veranstalter künftig selbst entscheiden, ob sie nur Geimpfte und Genesene als Kundschaft akzeptieren. Das geht aus einem Entwurf der neuen Corona-Schutzverordnung hervor, zu dem sich das Kabinett der Staatsregierung am Dienstag verständigt hat. Laut Staatskanzleichef Oliver Schenk soll diese sogenannte optionale 2G-Regel nur für Veranstaltungen bis 5.000 Personen gelten. Entschieden sich Veranstalter für die Regel, entfalle das Abstandsgebot und die Maskenpflicht für Gäste. In einem Restaurant könnte so enger bestuhlt werden, mehr Besucherinnen und Besucher wären zugelassen. Allerdings müsse eine Einlasskontrolle erfolgen, so die Staatskanzlei. Unklar ist bisher, ob Kinder bis zwölf Jahre und Menschen, die sich nicht impfen lassen können, in den Einrichtungen einen Test benötigen.