Sachsen will in der Corona-Pandemie künftig verstärkt auf das 2G-System setzen. Die Möglichkeit, nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt zu gewähren, soll für die Innengastronomie, Veranstaltungen in Innenräumen, Veranstaltungen von bis zu 5.000 Personen, Hallenbäder und Saunen sowie Diskotheken und Clubs gelten.