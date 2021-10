"Leider ist es im Moment nicht möglich wie im vergangenen Jahr die Hilfen von Bundesbehörden und Landesbehörden zu erhalten", sagt Scheurer. Der Landkreis versuche nun über Leiharbeitsfirmen Personal zu rekrutieren. Außerdem will der Landkreis Amtshilfeersuchen an die Städte stellen, damit sie zum Beispiel die Kontrollen von Weihnachtsmärkten selbst durchzuführen. "Ich gehe allerdings davon aus, dass die Personalsituation dort nicht anders ist, als bei uns", so Scheurer.