2G, sagt Mirko Dreischarf von der Tanzschule Emmerling in Chemnitz, ist allein schon wirtschaftlich gesehen für ihn keine Option. "Wir haben die Situation, dass in Deutschland laut einer Umfrage die Tanzschulen teilweise etwa 35 bis 40 Prozent ihrer Kunden verloren haben", sagt er. "Und wenn man von den verbleibenden 60 bis 65 Prozent jetzt nochmal die Ungeimpften abzieht, hat man in den Tanzschulen eine Auslastung, die weitab jeglicher Wirtschaftlichkeit liegt." Insofern sei eine 2G-Regelung völlig abwegig.

Im Club "Gisela" in Dresden setzt Betreiber Andy Pönicke bereits seit Ende August auf die 2G-Regel. Für ihn ist es die einzige Variante, wie man in Clubs feiern kann. "Mit Maske geht das einfach nicht", sagt er. Angenommen wird das Angebot nicht so gut, wie er erwartet hat. "Aber es ist ok", so Pönicke. Vor allem am Donnerstag, wo sich das Angebot an ein studentisches Publikum richtet, laufe es sehr gut. Am Freitag und Sonnabend dagegen sei es schwierig.