Sachsens Landesregierung hat am Dienstag die neue Corona-Schutzverordnung beschlossen. Nach Angaben des Sozialministeriums tritt die Verordnung am 1. Oktober in Kraft und gilt bis zum 7. April 2023. Die neuen Regeln sehen keine Verschärfungen oder weitreichende Änderungen vor. Im Wesentlichen gelten auch in Sachsen die sogenannten Basisschutzmaßnahmen, die der Bundestag im September beschlossen hatte.