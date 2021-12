Verimpft wird bei Kindern ab fünf Jahren der Biontech/Pfizer-Impfstoff, der von europäische Arzneimittelbehörde EMA vergangene Woche die Zulassung bekommen hatte. Kinder sollen von dem Impfstoff nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten und zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll die Auslieferung von "Comirnaty" am 13. Dezember erfolgen. Dies habe der Hersteller zugesichert. Der niedriger dosierte und deshalb neu abgefüllte Impfstoff soll an diesem Tag zum Start von Impfkampagnen zur Verfügung stehen. Deutschland soll nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums in einer ersten Lieferung 2,4 Millionen Dosen bekommen.