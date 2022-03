In den vergangenen drei Woche hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Schülerinnen und Schüler in Sachsen mit jeder Woche in etwa verdoppelt. Wie aus der Statistik des sächsischen Kultusministeriums (SMK) hervorgeht, waren in der ersten Märzwoche 4.692 Schüler nachweislich an Corona erkrankt. Im Zeitraum vom 14. bis 20. März waren es schon 13.044. Ähnlich sieht es bei den Lehrerinnen und Lehrern aus: 504 Fälle Anfang März, 1.383 in der vergangenen Woche.