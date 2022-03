Auch das Kreiskrankenhaus Delitzsch und das Krankenhaus Bethanien in Plauen verzeichnen derzeit viele Personalausfälle. "Insgesamt verzeichnen wir derzeit so viele personelle Ausfälle wie nie zuvor in der Corona-Pandemie - zum einen weil viele Beschäftigte selbst erkrankt sind bzw. sich in Quarantäne befinden oder weil sie die Kinderbetreuung im häuslichen Umfeld realisieren müssen", sagte eine Bethanien-Sprecherin MDR SACHSEN. Auch in Delitzsch liegt der Krankenstand laut Krankenhaus über dem "sonstigen Normal".