Die Situation in sächsischen Krankenhäusern ist wegen Corona-Fällen in der Belegschaft, nachgeholten Operationen und fehlendem Pflegepersonal angespannt. "Die wirtschaftliche Lage und Personalausfälle erschweren die Situation", sagte der stellvertretende Geschäftsführer der sächsischen Krankenhausgesellschaft, Friedrich R. München, auf Anfrage. Momentan sei wieder ein steigender Krankenstand in den sächsischen Krankenhäusern zu verzeichnen.