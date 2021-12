Tourismus Skigebiete in Sachsen könnten unter 2G im Januar öffnen

Während in Thüringen, Bayern und in Tschechien die Skigebiete geöffnet sind, stehen in Sachsen die Lifte zum Unmut von Betreibern und Skifahrern still. Tourismusministerin Barbara Klepsch macht jetzt Hoffnung auf Januar.