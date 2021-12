Die sächsische Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) hat die diesjährige Skisaison noch nicht abgeschrieben. "Wir hoffen, dass wir ab dem 9. Januar in die Saison gehen können, wenn auch mit einem stufigen Verfahren und 2G-Regel", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Einschränkend sagte sie, dass dafür allerdings eine höhere Impfquote wichtig sei. Außerdem müssten die Infektionszahlen und die Auslastung der Kliniken gedrückt werden. Dann gebe es noch eine Chance auf die Skisaison, "wenn auch später und mit Verlusten", so Klepsch.

Laut der sächsischen Corona-Notverordnung, die bis zum 9. Januar gilt, sind touristische Übernachtungen, aber auch der Betrieb von Skiliften untersagt. Dagegen ist jenseits der Grenze in Tschechien der Skibetrieb möglich. "Es ist natürlich bitter, wenn die Oberwiesenthaler, die ihren Hang beschneit haben, die Leute in ihren Autos über die Grenze nach Tschechien fahren sehen, wo sich die Lifte drehen", räumte Ministerin Klepsch ein. Die Lage in Sachsens Skigebieten ist ihren Angaben nach bedrohlich. Dabei verwies sie auf Liftbetreiber, Ski-Vereine, Sportgeschäfte, Ski-Schulen, Hotels und Gasthäuser. Klepsch schränkte ein: "Wenn wir aktuell von 'Skisaison' reden, dann reden wir von Tagestouristen, denn Übernachtungen sind derzeit nicht möglich."

Betroffene Wintersport-Anbieter und Hoteliers aus Oberwiesenthal haben sich mit einer Videobotschaft an die Landesregierung in Dresden gewandt. Sie verlangen von der Politik, die Skigebiete unter 2G-Regeln zu öffnen und touristische Übernachtungen wieder zu ermöglichen.



Der Regionaldirektor des Ahorn Hotels am Fichtelberg, René Stolle, wies auch auf die Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Branche hin. "Nach der dritten angeordneten Schließung der Hotels haben wir bereits viele Mitarbeiter verloren, die auch nicht zurückkommen werden." Ihnen fehle jetzt das Vertrauen in ihren Job.