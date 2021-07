Das Ballonfest in Chemnitz lockte viele Besucher am Wochenende in den Küchwald.

Das Ballonfest in Chemnitz lockte viele Besucher am Wochenende in den Küchwald.

Das Ballonfest in Chemnitz lockte viele Besucher am Wochenende in den Küchwald. Bildrechte: Jan Härtel

Ganz traditionell ging es im Osterzgebirge zu. Wie seit 70 Jahren in den Bergbauregionen Ostdeutschlands üblich, wird immer am ersten Sonntag im Juli der Tag des Bergmanns und der Energiearbeiter gefeiert. Dieses Jahr waren auch wieder Altenberg und Pirna mit dabei. In Altenberg gab es am Morgen einen Bergmannsaufzug, in Pirna wurde mit einem Familienfest gefeiert. Unterhalb des Gasthofes in Obervogelgesang begrüßte 10 Uhr der ehemalige Bergmannskumpel Siegfried Berger alias DJ Siggi Berger die Gäste zum Frühschoppen. Im Anschluss spielten die Old Boys aus Děčín (Tetschen) auf.

Weniger freudvoll endete der Party-Spaß für mehr als 100 Besucher einer Diskothek in Dresden. Dort wurden am frühen Sonntagmorgen mindestens 16 Menschen durch eine Reizgasattacke verletzt. Im "Arteum" am Waldschlößchen hatte eine 18 Jahre alte Tatverdächtige laut Polizei Dresden eine Reizgasdose versprüht.



Auch im Leipziger Palmengarten musste die Polizei am Wochenende ausrücken. So kam es in der Nacht zum Sonnabend zu einer Rangelei zwischen mehreren Jugendlichen. Der Geschädigte - ein 17-Jähriger - stellte anschließend fest, dass sein Handy fehlte. Die Polizei ermittelt. In der Nacht zum Sonntag bemerkte ein 16-Jähriger, dass ihm eine Musikbox gestohlen wurde. Rund zwei Stunden später geriet er mit einer Gruppe von zehn bis 15 Personen in Streit, die ihm laut Polizei eine zweite Musikbox sowie die Gürteltasche und Bargeld stahlen. Der 16-Jährige wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Drei Tatverdächtige wurden gestellt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Raub.