Zwei weitere Landkreise in Sachsen müssen ihre Corona-Regeln weiter verschärfen. Laut Robert-Koch-Institut lag die Inzidenz im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und im Vogtlandkreis am Dienstag den fünften Tag in Folge über 35. Das bedeutet, dass ab Donnerstag in vielen Bereichen die 3G-Regel in Kraft tritt. Wer nicht geimpft oder genesen ist muss im Restaurant oder beim Frisör einen negativen Corona-Test vorzeigen. Unterhalb der 35er-Marke liegen im Freistaat derzeit nur noch die Landkreise Görlitz, Bautzen, Leipzig und Nordsachsen. Auch in der Sächsischen Schweiz ist der Wert wieder unter den Grenzwert gefallen. Die Verschärfungen treten aber dennoch in Kraft.