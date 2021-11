Zwickau: Nur im Buchladen ist was los

Im Zwickauer grauen Nieselwetter sind nur wenige Leute unterwegs. Von einem Kundenzulauf will auch hier keiner so recht sprechen. Einzig in den überdachten Zwickau Arcaden ist etwas mehr los. In den Schmuck- und Fotogeschäften, wo normalerweise das Weihnachtsgeschäft brummt, sind nur vereinzelt Kunden zu finden.

Die 2G-Regeln stellen Gewerbetreibende vor organisatorische Probleme. Bildrechte: Dany Striese Einzig ein Buchladen in der Hauptstraße ist auffällig gut gefüllt. Der große Ansturm sei das aber nicht, erzählt eine der Verkäuferinnen. "Viele rufen an, weil sie nun gar nicht mehr wissen, ob sie ins Geschäft kommen können. Andere wiederum wollen sich ihre Bücher besser nach Hause schicken lassen." Die strengeren Corona-Regeln seien aber richtig, findet die Verkäuferin. "Es muss ja was passieren, das kann nicht so weiterlaufen und ich finde es auch richtig, dass die Ungeimpften das merken." Wie die neuen 2G-Zutrittsregeln nächste Woche in der Buchhandlung umgesetzt werden sollen, wisse sie nicht. Das sei personell ein ganz großes Problem.

Ähnlich auch die Aussage ein paar Meter weiter, in einem Bekleidungsgeschäft. Jede Woche neue Informationen - sie sei langsam müde und auch nicht das Ordnungsamt. "Die Kunden sind ungehaltener und haben auch Angst. Man versucht sie zu beruhigen. Und man spielt auch so ein bisschen Psychologe, wenn die Kunden erzählen, dass sie teilweise selbst erkrankt waren." Generell verstehe sie nicht, dass sich einige nicht impfen lassen. Man sehe doch, was in den Krankenhäusern abgeht. "Wir sehen es ja auch hier. Die Leute haben Angst und seit gut einer Woche ist es auch im Geschäft wieder ruhiger."

Die Leute haben Angst und seit gut einer Woche ist es auch im Geschäft wieder ruhiger. Verkäuferin aus Zwickau

Die Nürnberger Lebkuchen werden nun nicht in Zwickau, sondern auf Ebay verkauft. Bildrechte: Dany Striese Ruhig ist es auch auf dem sonst belebten Zwickauer Hauptmarkt. Die Weihnachtsmarktbuden die in Kürze öffnen sollten, stehen einsam vor dem Rathaus. An einer der Buden schraubt ein Händler aus Nürnberg. Seit 30 Jahren sei er mit seinen Lebkuchen in Zwickau auf dem Weihnachtsmarkt dabei, erzählt er. Die Absage jetzt sei schade, aber er könne es auch nachvollziehen. "Ich hoffe nur, dass ich einiges an Ware mit etwas Abschlag wieder zurückgeben kann oder im Notfall die Lebkuchen bei Ebay versteigern."

Zwei Straßen weiter ist ein Süßwarenhändler aus Werdau mit dem Abbau seiner Hütte beschäftigt. Viel reden wolle er nicht. Freitag am späten Abend habe er von der Absage erfahren, er sei pappensatt.



Auch der Geschäftsführer vom Marktveranstalter KultourZ, Mathias Rose, ist am Sonnabend auf den Beinen. Der Rückbau des Weihnachtsmarktes werde am Montag beginnen, erklärt er. Man wolle das kontrolliert machen. Etwa 100 Händler seien betroffen, so Rose und kündigt Gespräche mit den Händlern und Oberbürgermeisterin Constance Arndt an. Die Stadt Zwickau wolle schauen, wie man den Betroffenen helfen könne.

Gastronomen bricht wichtiges Abendgeschäft weg

Hilfe fordert auch die Gastronomie. "Für die Gastronomie ist das jetzt wieder ein Lockdown", sagt Mathias Werler, Inhaber vom Restaurant Egghead. "Wir leben vom Abendgeschäft. Für uns ist das ein Lockdown, das soll man auch klar so benennen." Er versuche mit Kochkursen noch etwas Umsatz zu machen, die Weihnachtsfeiern seien ja auch alle ausgefallen.