Die umfangreichen Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus haben in Sachsen offenbar das zweite Mal in Folge eine Grippewelle verhindert. Das meldet die Krankenkasse Barmer unter Berufung auf eine Auswertung von Versichertendaten. Demnach waren im Freistaat vom 30. Januar bis 5. Februar dieses Jahres 13 von 100.000 Beschäftigten mit Anspruch auf Krankengeld wegen Influenza arbeitsunfähig. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres 2021 waren es 20 von 100.000. Dagen lag die Vergleichszahl bei Krankschreibungen wegen Influenza in der betreffenden Woche der Jahre 2018 bis 2020 zwischen 164 und 258.

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken verhindert die Ausbreitung von Krankheitserregern. Bildrechte: imago images / Markus van Offern