An anderen Unis und Hochschulen ist es ähnlich. Der Lehrbetrieb findet fast ausschließlich digital statt. Und es gibt auch nur ganz wenige Praktika, selbst in den naturwissenschaftlichen Studiengängen.



Die TU Dresden ermöglicht ab der kommenden Woche abgespeckte Präsenzveranstaltungen, bei denen etwa ein Achtel der Studierenden wieder in Hörsäle und Seminarräume darf, sagt der Prorektor Bildung Michael Kobel. Mehr sei noch nicht möglich. Ein Grund dafür sei Unflexibilität. Einige Studenten seien noch nicht wieder in der Stadt. Ein anderer Grund ist Vorsicht. "Es ist ja noch lange nicht vorüber. Die Delta-Variante ist in Deutschland angekommen, in Dresden zum Beispiel. Die Aerosole sind weiterhin da und wir sind noch nicht ganz auf Null."