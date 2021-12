Corona hat das Leben in den vergangenen zwei Jahren verändert. Corona-Verordnungen regeln, was erlaubt ist und was nicht. Auch das Feuerwerk zu Silvester wird in Sachsen auf öffentlichen Plätzen zu diesem Jahreswechsel wieder untersagt.

Die FDP in Sachsen hat daher vorgeschlagen, 2022 einen "Tag der Freude" auszurufen, an dem auch Verkauf und das Zünden von Feuerwerk möglich sein soll. Maaß gibt sich hoffnungsvoll: "Vielleicht ist ja so ein Tag der Freude im Sommer möglich. Oder vielleicht ist es auch einfach ein Tag, an dem wir sagen, wir brauchen jetzt mal wieder Freude und Hoffnung. Dann sehen wir das Feuerwerk als das an, was es ist: nämlich ein Kulturgut."