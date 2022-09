Zur Bestätigung einer Corona-Infektion reicht in Sachsen ab dem 5. September auch ein professionell durchgeführter Antigentest aus. Ein PCR-Test ist dann keine Pflicht mehr. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Für den Genesenennachweis ist der PCR-Test jedoch weiterhin verpflichtend und soll auch weiterhin kostenlos bleiben. Damit wolle das Ministerium die Quarantäne- und Isolationsregeln an das Pandemiegeschehen und an die Regeln in anderen Bundesländern anpassen. Für Lohnentschädigungszahlungen werden dann sowohl das positive Ergebnis eines PCR-Tests als auch das positive Ergebnis eines professionell durchgeführten Antigentests als Nachweis akzeptiert.