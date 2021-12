Corona Lab Testzentrum

Tauchaer Straße 83

04349 Leipzig

mit Anmeldung

24. Dezember 8 bis 15 Uhr

25. und 26. Dezember 8 bis 13 Uhr



ASB-Objekt "Am Sonnenpark"

Mattheuerbogen 6

04289 Leipzig

ohne Anmeldung

24. bis 26. Dezember 7.30 bis 12.30 Uhr

27. bis 30. Dezember 7.30 bis 17.30 Uhr

31. Dezember und 1. Januar 7.30 bis 12.30 Uhr



Das Corona Schnelltestzentrum

Torgauer Platz 1

04315 Leipzig

mit Anmeldung

24. Dezember 8 bis 20 Uhr

25. Dezember 10 bis 20 Uhr

26. Dezember 10 bis 18 Uhr

27. bis 30. Dezember 7 bis 18 Uhr

31. Dezember 8 bis 20 Uhr

1. Januar 10 bis 20 Uhr

2. Januar 10 bis 18 Uhr



Corona Schnelltestzentrum Sachsen Park

Walter-Köhn-Straße 3

04356 Leipzig

mit Anmeldung

27. bis 30. Dezember 8 bis 18 Uhr

31. Dezember 8 bis 14 Uhr



Bürgertestzentrum am Rabensteinplatz

Dresdner Straße 2

04103 Leipzig

mit Anmeldung

24. Dezember 7.30 bis 9.30 Uhr

25. Dezember 9 bis 11 Uhr

26. Dezember 16 bis 18 Uhr

27. Dezember 7 bis 12 Uhr

28. Dezember 7 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr

29. Dezember 7 bis 12 Uhr

30. Dezember 7 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr

31. Dezember 9 bis 11 Uhr

1. Januar 9.30 bis 11.30 Uhr

2. Januar 16 bis 18 Uhr



Corona-Testzentrum Universitätsklinikum Leipzig

Liebigstraße 20

04103 Leipzig

mit Anmeldung

täglich 11 bis 16 Uhr



FAMA-Aktiv GmbH/Physiotherapie

Haydnstraße 12

04107 Leipzig

mit Anmeldung

24. Dezember 13 bis 15.30 Uhr



CovidZentrum im Gewandhaus

Augustusplatz 8

04109 Leipzig

mit Anmeldung

24. bis 26. Dezember 8 bis 16 Uhr

27. bis 30. Dezember 8 bis 18 Uhr

31. Dezember 8 bis 17 Uhr



Kommunales Testzentrum Petersbogen

Petersstraße 36

04109 Leipzig

mit Anmeldung

24. bis 26. Dezember 9 bis 14 Uhr

27. bis 30. Dezember 7 bis 20 Uhr

31. Dezember 9 bis 14 Uhr

1. Januar 10 bis 17 Uhr

2. Januar 9 bis 17.30 Uhr



Testzentrum Hauptbahnhof Leipzig

Willy-Brandt-Platz 5

04109 Leipzig

mit und ohne Anmeldung

24. Dezember 7 bis 13.30 Uhr

25. Dezember 8 bis 14 Uhr

26. Dezember 9.30 bis 13.30 Uhr

27. bis 30. Dezember 8 bis 20 Uhr

31. Dezember 8 bis 14 Uhr

1. Januar 8 bis 20 Uhr

2. Januar 9 bis 14 Uhr



Testzentrum Generation of Hope e.V.

Zschortauer Straße 18

04129 Leipzig

ohne Anmeldung

24. Dezember 7 bis 14 Uhr

25. und 26. Dezember 9 bis 14 Uhr

27. bis 30. Dezember 7 bis 19 Uhr

31. Dezember 7 bis 14 Uhr

1. Januar 9 bis 14 Uhr

2. Januar 10 bis 16 Uhr



Johanniter Testzentrum Gohlis Arkaden

Lützowstraße 11, 2tes OG

04155 Leipzig

ohne Anmeldung

24. Dezember 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr

27. bis 31. Januar 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr



Testzentrum in Lindenau

Lützner Straße 100

04177 Leipzig

mit Anmeldung

24. bis 26. Dezember 8 bis 16 Uhr



GesundheitsWerkstatt

Leipziger Straße 88

04178 Leipzig

mit Anmeldung

24. Dezember 10.30 bis 13 Uhr

25. Dezember 10 bis 11.30 Uhr

26. Dezember 10 bis 13 Uhr

27. Dezember 8 bis 17.30 Uhr

28. und 29. Dezember 9.30 bis 17 Uhr

30. Dezember 9.30 bis 11 Uhr

31. Dezember 10 bis 12 Uhr

1. Januar 12 bis 13 Uhr



Corona-Testzentrum Paunsdorf

Riesaer Straße 66

04328 Leipzig

mit Anmeldung

24. Dezember 8 bis 17 Uhr

25. Dezember 10 bis 18 Uhr

26. Dezember 8 bis 16 Uhr

27. bis 31. Dezember 6 bis 18 Uhr

1. Januar 10 bis 18 Uhr

2. Januar 11 bis 18 Uhr