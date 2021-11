Silvio Lindemann: Nein, das gibt es weiterhin nicht. Das Einzige, was jetzt die neue Sächsische Corona-Schutzverordnung vorsieht, ist bei Erreichen der Vorwarnstufe, die wir hier in Sachsen seit dem 5. November haben, der dringende Appell an die Arbeitgeber, ihren Arbeitnehmern drei Mal die Woche einen Test anzubieten. Und auch der dringende Appell, eine Empfehlung an die Arbeitnehmer diesen Test anzunehmen. Das ist aber keine echte Testpflicht, sondern nur die dringende Empfehlung.



Es gibt noch gewisse Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ich fünf Tage abwesend bin, im Urlaub oder sonstige Freistellung habe, dann muss ich nach meiner Rückkehr einen Test vorlegen an den Arbeitgeber. Das gilt nicht für Geimpfte oder Genesene. Und es gibt bestimmte Ausnahmen für bestimmte Bereiche, zum Beispiel der stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und spezielle Pflegeeinrichtungen.