Der Arbeitsweg dürfte für viele ungeimpfte Arbeitnehmer in Zukunft länger dauern. Mit den neuen Maßnahmen wird er häufiger an einem Testzentrum vorbeiführen. Täglich müssen Ungeimpfte ein negatives Corona-Testergebnis mit zur Arbeit bringen, erklärt Sachsens Arbeitsminister Martin Dulig sagte dazu: "Täglich testen bedeutet, dass sie entweder in ein Testzentrum gehen und dann einen 24h-gültigen Test ihrem Arbeitgeber vorweisen können. Auch ein kostepflichtiger PCR-Test in einem Testzentrum ist möglich. Der gilt dann aber für 48 Stunden."