1,2 Millionen Tests wurden für diese Woche an die Schulen verteilt. Neben den kostenlosen Tests an den Schulen, darf man sich in Sachsen auch zu Hause auf Corona testen. Bedingung: Eine qualifizierte Selbstauskunft muss wahrheitsgemäß ausgefüllt und in der Schule abgegeben werden. Das Kultusministerium vertraut dabei Sachsens Eltern. Der Leipziger Schulleiter Heider sagt dazu: "Grundsätzlich müssen wir Vertrauen in die Elternschaft haben, dass das alles so funktioniert."

Einzelne Eltern hätten vor den Osterferien jegliche Tests ihres Kindes abgelehnt. "Nach den Ferien kommt derjenige mit der Unterschrift, dass Tests durchgeführt worden sind. Da darf ich denken, was ich möchte, aber es ist rechtlich abgesichert", meint Heider.

Nadine Eichhorn vom sächsischen Landeselternrat ist sich sicher: "Die meisten Eltern sind bei der Selbstauskunft ehrlich." Davon geht erst einmal auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aus. "Ich glaube, dass man der Mehrheit der Eltern vertrauen kann und die auch das Angebot in den Schulen wahrnehmen wird", sagt GEW-Landesvorsitzende Ursula-Marlen Kruse. Sie findet es richtig, dass eine Testpflicht an den Schulen organisiert wurde und die Tests auch kontrolliert werden. Grundschüler Tino vor einem Schnelltest auf seiner Schulbank. Bildrechte: dpa

Sollten die Schulen jedoch feststellen, dass "es sich Eltern sehr, sehr leicht" bei den Selbstauskünften machen, dann müsse das Kultusministerium davon wegkommen und zwingend in den Schulen testen, verlangt Kruse. Sie verweist darauf, dass eine Selbstauskunft einer Urkunde gleiche. Wenn man eine Falschauskunft gebe, sei das mit Strafe belegt.

Es gibt in Sachsen leider eine ernst zu nehmende Gruppe von Eltern, da habe ich so meine Zweifel. Darüber hinaus gibt es nicht nur Menschen, die Corona leugnen, es gibt schlichtweg auch Eltern, die Angst vor einem positiven Ergebnis haben, weil sie auf ihrer Arbeitsstätte in Schwierigkeiten geraten. Ursula-Marlen Kruse GEW-Landesvorsitzende in Sachsen

Für Grund- und Förderschulen verlangt die GEW-Landesvorsitzende mehr Schutz als nur Schnelltests. "Im gesamten Schulöffnungskonzept fehlt ein wesentlicher Bestandteil: Die Impfung der Lehrerinnen und Lehrer", kritisiert Kruse. In Regionen mit hohen Infektionszahlen müsse auch "ernsthaft für Grundschulen über Wechselunterricht nachgedacht werden".

Bis mindestens 18. April - so lange gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Freistaats - ist in Sachsen die Schulbesuchspflicht ausgesetzt. "Die Eltern, die ihre Kinder vorerst nicht in die Schule schicken wollen, müssen das nicht. "Allerdings gibt es für diese Kinder nur ein reduziertes Angebot an Aufgaben. Es gibt kein Homeschooling mehr", betont Roman Schulz von der Sächsischen Bildungsagentur.

Es wurden Sorgen von Eltern zur Testhandhabe geäußert, sagt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz und widerspricht Behauptungen, wonach die Schnelltests für Kinder schmerzhaft seien. "Es entspricht nicht der Realität, dass ein tiefer Nasenabstrich gemacht wird. Es ist ein ganz einfach durchzuführender Test", sagte der CDU-Minister im Interview mit MDR SACHSEN. Kultusminister Christian Piwarz sagt, vor Ostern hätten die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen in Sachsen "sehr diszipliniert und neugierig" die Schnelltests durchgeführt. Er geht davon aus, dass sich das Testen auch an den Grundschulen einspielen werde. Bildrechte: dpa

Apotheker: "Kinder kriegen das hin"

Apotheker Oliver Morof hat in seiner Apotheke in Meißen bereits Dutzende Kinder getestet. "Es gab da wirklich keine Probleme. Wenn die Lehrer den Kindern alles gut erklären und zeigen, dass sie nicht tief in die Nase gehen, kriegen die Kinder das hin." Ein Wattetupfer müsse mehrfach im Muschelbereich vorn in der Nase gedreht werden. "Das kitzelt vielleicht ein bisschen. Aber angesichts der Probleme, die wir wegen Corona gesamtgesellschaftlich haben, halte ich das für zumutbar", meint Morof.