Sachsens Schulen kehren nach Ostern in den Normalbetrieb ohne Corona-Auflagen zurück. Wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, gibt es nach den Ferien weder eine Maskenpflicht, noch eine Testpflicht. Dies gelte auch für Kindertageseinrichtungen. Die derzeit noch gültige Schul- und Kita-Corona-Verordnung laufe zum 17. April aus. "Eine Anschlussregelung wird es nicht mehr geben", so das Ministerium.

Die sächsischen Osterferien beginnen am Freitag und enden am 24. April. Die Maskenpflicht an Schulen und Kitas war bereits Anfang April weggefallen.

Normalbetrieb - aber freiwillige Tests weiter möglich

"Die deutlich gesunkenen Infektionszahlen erlauben es, den Normalbetrieb in den Bildungseinrichtungen einkehren zu lassen", sagte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte könnten weiterhin Masken tragen und sich testen. Sie müssten es aber nicht mehr.

Dennoch gelte es, weiterhin achtsam zu bleiben. Selbsttests für freiwillige Tests stehen laut Kultusministerium an den Schulen weiterhin kostenlos zur Verfügung.

Erfasste Corona-Infektionen an Schulen rückläufig