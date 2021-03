Ist das ein Trend in Sachsen? 3.400 Schüler haben den Selbsttest in der vergangenen Woche verweigert. In wie vielen Fällen Lehrer oder Schulleitungen in diesem Zusammenhang angefeindet wurden – darüber lasse sich bislang nur spekulieren, sagt die Landeschefin der Bildungsgewerkschaft GEW Uschi Kruse: "Die Tests sind ja noch gar nicht so lange an den Schulen, insofern hat man da noch keinen so endgültigen Überblick." Außerdem werde an den Grundschulen bislang noch nicht getestet. "Allerdings haben wir auch den Eindruck, dass der Ton deutlich rauer wird."