"Am Staatsschauspiel Dresden proben wir weiter, sorgen uns um die freischaffenden Kollegen, machen Werbung für das Impfen und öffnen unsere Häuser dafür", sagt Intendant Joachim Klement. Im Deutsch-Sorbischen Volkstheater Bautzen wird ohne Publikum gespielt. Phantomvorstellungen seien deprimierend, aber nötig, um die Inszenierungen auf künstlerischem Niveau zu halten, sagt Intendant Hillmann.

Die Städtischen Theater Chemnitz hatten 2021 halb so viele Gäste wie in normalen Jahren. Ein finanzielles Defizit gebe es nicht, sagt Generalintendant Christoph Dittrich. "Das Zauberwort heißt Kurzarbeit." Man schaue aber mit Sorge auf 2022. "Wir sind von einer Stabilisierung ausgegangen, nun wissen wir nicht, wann wir wieder spielen können", so Dittrich.