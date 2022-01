Die Wintersportsaison im Erzgebirge ist vor allem für die Hotelbetriebe bisher ein Reinfall, sagte Andreas Sämann, Manager des Hotels Lugsteinhof in Altenberg MDR SACHSEN. Von 101 Zimmern seien derzeit sieben belegt - alle von Bobsportlern. "Ein Hotel kann so nicht funktionieren. Wir verlieren mit der Bewirtung dieser Gäste mehr Geld, als wir einnehmen." Vor allem brauche es klare Angaben, wann und unter welchen Bedingungen man wieder öffnen dürfe.

Wir haben zwischenzeitlich am Sonntag überlegt, wo wir am Montag Lebensmittel für die Gäste herbekommen, wenn wir öffnen dürfen.

Zurzeit durchlebe man die schlimmste Phase der Pandemie, so Sämann. Das liege daran, dass Sachsen einen Einzelweg gehe und es keine bundeeinheitlichen Regeln gebe. Die Unsicherheit, auch in Bezug auf Hilfsleistungen, seien eine riesige Belastung. "Es ist ein Nervenspiel, wann und wie die Hilfen gewährt werden. Bisher kamen sie immer, aber die Unsicherheit, wann Geld kommt, macht ein Arbeiten kaum möglich", so Sämann. "Für mich war ein schlimmes Zeichen, dass jetzt die Landesdirektion Mitarbeiter sucht zur Bearbeitung der Corona-Hilfen. Nach zwei Jahren in der Krise."