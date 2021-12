Sachsen will das Corona-Impfen zwischen den Feiertagen massiv fortsetzen und Ärzte dafür zusätzlich honorieren. Zwischen Weihnachten und Neujahr dürfe es keine Abbruch in der Impfkampagne geben, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit Bayern. Eine höhere Vergütung der Impfärzte solle Anreize dafür schaffen. Laut Sozialministerium Sachsen sollen Ärztinnen und Ärzte in den mobilen Impfteams und Impfstellen vom 27. - 30.12. einen Zuschlag von 50 Euro pro Stunde erhalten können, das sonstige medizinische Personal 20 Euro pro Stunde mehr. Das Verfahren werde noch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen geprüft.

Kretschmer sprach trotz der leicht gesunkenen Wochen-Inzidenz in Sachsen von einer angespannten Situation in Freistaat. Die Krankenhäuser seien weiter im Notbetrieb. Die Region Südwestsachsen habe am Montag den Höchststand der Corona-Patienten in der Pandemie gemeldet. Dennoch zeigte er sich vorsichtig optimistisch:

Zum Auftakt ist an diesem Sonnabend ein Kinder-Impftag in den Impfzentren Dresden und Leipzig sowie dem Gesundheitsamt Chemnitz geplant. Termine würden für diesen Tag nicht vergeben, so das Ministerium. In den Weihnachtsferien soll dort vom 27. bis 30. Dezember täglich geimpft werden und ab dem 8. Januar jeden Sonnabend. Termine dafür könnten bis dahin über das zentrale Online-Portal gebucht werden. Es werde einen gesonderten Impfbereich mit Kinderärzten geben und pro Impfstelle voraussichtlich 200 Impfungen, hieß es weiter.



Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze zeigte sich von den Aussagen aus dem Ministerium überrascht. "Es ist sehr verwirrend, aus einer Pressemitteilung des SMS zu erfahren, dass am kommenden Samstag in unserem Gesundheitsamt Impfungen für Kinder stattfinden sollen", so Schulze am Dienstagabend. "Unser Stand ist, dass es dazu morgen Gespräche zwischen den Fachleuten geben soll, um zu klären, ob und wie sie stattfinden können. Ein solches Vorpreschen aus dem Ministerium ist unnötig und trägt nicht zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei." Schulze betonte, dass auch er das Beschleunigen der Impfkampagne unterstütze. Allerdings sollte das in einem geregelten Rahmen stattfinden.