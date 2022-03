Es gab in der Corona-Pandemie in Sachsen besonders symbolträchtige Bilder, die zeigten, wie sehr das Leben auf den Kopf gestellt wurde: die A4 auto- und menschenleer, auch Toilettenpapierregale leergefegt. Trockenhefe fürs Backen war wochenlang Mangelware. Viele Sachsen saßen und sitzen mehr oder weniger in den eigenen vier Wänden im Homeoffice. Der Wocheneinkauf geriet zum Großereignis, weil sonstige Geschäftige und alle Kulturstätten geschlossen waren. Wie auch Friserusalons, da galt es haartechnisch flexibel zu werden. Was bleibt von all den aus der Not geborenen Trends?