Urban bekennt sich zwar zu Hygieneauflagen, findet aber, dass man die nicht unbedingt durchsetzen sollte: "Wir haben das gerade hier in Dresden erlebt, wenn dann Demonstranten eingekesselt werden über Stunden, dann erhöht das natürlich das Frustpotenzial, so was sollte auch nicht stattfinden. Da gehört ein angemessener Umgang dazu. Und in dem Moment würde dann auch viel weniger Konfrontation entstehen mit der Polizei, wie man sie jetzt in Dresden hatte."