Seit Bewohner und Personal zweimal geimpft wurden, kehrt in einigen Alten- und Pflegeheimen in Sachsen Normalität zurück. Wie beispielsweise im Altenpflegeheim Rembrandtstraße in Chemnitz. Hier schiebt die rüstige Rosemarie Richter ihren Rollator zügig durchs Foyer in Richtung Speiseraum. Sie freut sich, dass sie seit bereits vielen Wochen wieder spazieren gehen und Leute treffen kann. "Bei mir liegt es hauptsächlich daran, dass mein Kopf noch klar ist und ich deswegen Bestätigung brauche und immer etwas zu tun. Da ist es schon angenehm, wenn man was machen kann." Die Bewohner würden sich alle zum Essen treffen und zu den Spielen. Raus könnten sie auch, Besuch dürfte rein, zwar nach Voranmeldung – aber immerhin, sagt Rosemarie Richter.