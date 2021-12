Kabinettsbeschluss Eckpunkte der neuen Corona-Notfallverordnung - Gastronomie in Hotspots wird geschlossen

Am 13. Dezember soll in Sachsen eine neue Corona-Notverordnung in Kraft treten. Das sächsische Kabinett hat sich heute auf Eckpunkte der Verordnung geeinigt. Beonderes Augenmerk lag dabei auf dem Gastronomie-Bereich sowie dem anstehenden Silvesterfest.