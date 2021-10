An weiterführenden Schulen in Sachsen soll die Maskenpflicht im Unterricht vom 9. November an wegfallen - eine Woche nach Ende der Herbstferien. Das sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Dresden. Allerdings gebe es dafür die Bedingung, dass die Vorwarnstufe noch nicht in Kraft getreten sein darf. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) geht davon aus, dass diese bei der derzeitigen Entwicklung der Corona-Neuinfektionen Anfang November erreicht wird.