So leer wie vergangenen Advent muss der Marktplatz in Leipzig in diesem Jahr nicht sein Bildrechte: dpa

Sachsen will in der Corona-Pandemie trotz wieder steigender Corona-Infektionszahlen Ausnahmen für Weihnachtsmärkte und Bergparaden ermöglichen. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag in Dresden an. Bis zum Erreichen der sogenannten Vorwarnstufe könne auf Regeln wie etwa 3G, Kontakterfassung und Besucher-Höchstgrenzen verzichtet werden. Notwendig sei allerdings ein genehmigtes Hygienekonzept.