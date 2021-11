Pläne der Landesregierung Sachsen will ab Montag 2G-Regel für den Einzelhandel einführen

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen soll in Sachsen schon ab dem 22. November eine neue Corona-Schutzverordnung gelten. Erste Eckpunkte wurden am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.