In Sachsen treten ab Freitag weitere Corona-Beschränkungen in Kraft. Der Grund ist die hohe Bettenauslastung der Krankenhäuser. Am Mittwochnachmittag mussten 1.520 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf Normalstationen behandelt werden, am Dienstag waren es 1.524 und am Montag 1.391. Das geht aus den aktuellen Zahlen des sächsischen Gesundheitsministeriums hervor (Stand: 17.11.2021, 11:30 Uhr).

Sozialministerin: "Lage dramatisch"

Da die Bettenbelegung auf den Normalstationen somit drei Tage in Folge über dem Wert von 1.300 liegt, tritt am Freitag die sogenannte Überlastungsstufe in Kraft. Das bedeutet unter anderem mehr Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Angehörige eines Haushaltes dürfen sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen. Geimpfte, Genesene oder Kinder bis 16 Jahre zählen nicht mit.

Die Lage ist dramatisch. Wir haben nun unseren höchsten Grenzwert erreicht. Das ist wirklich der letzte Warnschuss. Jeder und jede muss sich an die Corona-Regeln halten, sonst kommen wir nicht durch den Winter. Petra Köpping Sachsens Gesundheitsministerin

2G-Pflicht bei Friseurbesuch