Corona-Proteste Extremismus-Forscher: Gesellschaft soll radikalen Verschwörern widersprechen

Corona polarisiert: Politische Lager, Freundeskreise, selbst Familien, wenn es um Maßnahmen, Impfungen oder Lockdowns geht. Aber vor allem im Internet werden Verschwörungserzählungen, Todesdrohungen oder sogar gefälschte Abschiedsbriefe veröffentlicht, um gegen staatliche Maßnahmen aufzuwiegeln. Vor allem in Sachsen gehen tausende Menschen auf die Straße, verstoßen bewusst gegen Schutzmaßnahmen, greifen Polizisten und Journalisten an und bringen den Rechtsstaat an seine Grenzen.