An den sächsischen Verwaltungsgerichten sind seit März vergangenen Jahres rund 850 Klagen im Zusammenhang mit Corona eingegangen. Die meisten Klagen wurden am Oberverwaltungsgericht in Bautzen als höherer Instanz der regionalen Verwaltungsgerichte verhandelt. An den drei Verwaltungsgerichten in Leipzig, Chemnitz und Dresden machten Verfahren mit Corona-Bezug hingegen weniger als fünf Prozent der üblichen Verfahrenseingänge aus.