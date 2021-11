Angesichts der dramatischen Corona-Situation in Sachsen fordert der sächsische Krankenhauskoordinator Prof. Michael Albrecht einen sofortigen Lockdown. "Wir sehen, dass die bisherigen Maßnahmen nichts gebracht haben. Es gibt bei den Patientenzahlen keine Abschwächung." Deshalb appellierte Albrecht eindringlich und im Namen aller sächsischen Klinikchefs an den Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer:

Machen Sie jetzt einen totalen Lockdown für 14 Tage! Michael Albrecht Klinikkoordinator Sachsen

Fallzahlen explodieren, Lage derzeit nicht unter Kontrolle

Die Fallzahlen explodierten, darauf wies Albrecht bereits Anfang November in einem Forum hin. Es sei absehbar, dass in Sachsen in zwei Wochen etwa 2.800 Patienten auf Normalstationen und mehr als 550 Menschen intensivmedizinisch versorgt werden müssten. Kretschmer und Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hatten als Vertreter der Landesregierung zu der virtuellen Runde am Mittwochabend eingeladen. Die Wissenschaftler und Mediziner in der Runde warnten eindringlich vor der Entwicklung.

Wenn ich jetzt auf unsere Prognosen schaue für die nächsten zwei Wochen: Die Dynamik ist ungebremst! Michael Albrecht Klinikkoordinator in Sachsen

Die Teams in den Kliniken seien erschöpft und haben laut Albrecht Angst vor einer Situation wie Weihnachten 2020. "Wir haben in Sachsen mit der Impfung nicht erreicht, was wir wollten - aber keine Frage, wir müssen weitermachen“, sagte er. Zu viele Sachsen seien ungeimpft, also müsse es Kontaktbeschränkungen geben.

Wieler: Bars und Klubs sind Hotspots

Mit Nachdruck forderte das auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Institutes (RKI). Der RKI-Chef sagte.

Bildrechte: dpa Wir hatten gestern 52.826 Corona-Fälle in Deutschland. 0,8 Prozent davon werden sterben. Das steht fest. Daran ist nichts mehr zu ändern. Das sind jeden Tag 400 Menschen.

Das bedeutet heruntergerechnet für Sachsen laut Immunologe und Infektiologe Michael Meyer-Hermann etwa 100 Tote, die es aufgrund der heutigen Neuinfektionen geben wird. Er und RKI-Chef Wieler betonten, wie wichtig schnelle Kontaktbeschränkungen seien. Wieler führte aus: "Allein mit Impfungen kommen wir von den Zahlen nicht runter. Das dauert zu lange. Wir müssen schnellstmöglich die Kontakte einschränken. Vor allem Klubs und Bars, die Hotspots sind, sollten geschlossen werden." Gleiches gelte für Großveranstaltungen.

Ich habe keine Toleranz mehr dafür. Es herrscht eine Notlage in unserem Land. Wer das nicht sieht, macht einen großen Fehler. Lothar Wieler Präsident des Robert-Koch-Institutes

Wieler betonte mehrfach, wie oft die Wissenschaftler gewarnt haben und sagte resigniert: "Das Kind ist in den Brunnen gefallen" und mahnte nicht nur mit Blick auf Sachsen:

Wir werden ein schlimmes Weihnachtfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Lothar Wieler RKI-Chef

Keine Kapazitäten für Notfälle

Welche Folgen die überlasteten Krankenhäuser für jeden Bürger haben, verdeutlichte Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig. "Die Bevölkerung kennt sowas nicht. Wenn jemand im Moment einen Herzinfarkt oder einen Verkehrsunfall hat, ist es aufgrund der Corona-Lage in den Krankenhäusern nicht sicher, dass er wohnortnah versorgt werden kann."

Eingeschränkte Tumorchirurgie wegen Corona