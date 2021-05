06:22 Uhr | Landkreis Bautzen zieht Testbilanz

In den 104 Testzentren im Landkreis Bautzen wurden seit Mitte März bislang rund 90.000 Schnelltests durchgeführt. Dabei lag in 523 Fällen ein positives Ergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus vor. Die Positiv-Quote betrage damit 0,6 Prozent, so der Landkreis Bautzen in einer Mitteilung.

Weitere rund 3.000 Testungen wurden bislang durch das Testzentrum des Gesundheitsamtes Bautzen in der Taucherstraße durchgeführt. Hier lag in 600 Fällen ein positives Testergebnis vor. Die Zahl der Corona-Fälle ist hier wesentlich höher, da im Testzentrum des Gesundheitsamtes überwiegend enge Kontaktpersonen von Infizierten getestet werden.

Ab dem 7. Juni sollen Betriebsärzte in die Impfungen gegen das Coronavirus mit einbezogen werden. Das wurde in einer Besprechung zwischen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den Gesundheitsministern der Länder festgelegt. Des Weiteren können sich in Deutschland ab dem 7. Juni alle Menschen um einen Corona-Impftermin bemühen. In Sachsen wird die Priorisierung bereits nächste Woche aufgehoben. Dann dürfen Hausärzte Corona-Impfstoffe ohne festgelegte Reihenfolge an Männer und Frauen ab 16 Jahren verimpfen.

05:32 Uhr | Freitaler Seifenkistenrennen verschoben

Die ursprünglich für Ende Juli geplante SpeedDown-Europameisterschaft in Freital wird auf 2022 verschoben. Das teilten die Organisatoren des Seifenkistenrennens mit. "Die möglichen Einschränkungen und Auflagen für die Durchführung einer reibungslosen und gut organisierten Veranstaltung sind bis nicht absehbar", meinte Organisator Thomas Käfer.

Mir tut es für alle Starter und Helfer leid, die sich intensiv darauf vorbereitet haben, aber natürlich vor allem für die Organisatoren, die mit viel Engagement und Herzblut sehr viel Kraft in die Vorbereitungen gesteckt haben. Uwe Rumberg Oberbürgeremister der Stadt Freital

Der Organisator Thomas Käfer in seiner Seifenkiste 2020. Obwohl alle ehrenamtlich für das Event arbeiten, kostet die EM 200.000 Euro, meint Käfer und freut sich, dass die Sponsoren trotz Verschiebung auf 2022 dabei bleiben wollen. Bildrechte: dpa

05:05 Uhr | 500 freie Impftermine für Ü60-Jährige in Oelsnitz

Am Donnerstag, 20. Mai, gibt es in der Stadthalle Oelsnitz im Erzgebirge ein befristetes Impfangebot. Das kann von impfberechtigten Bürgerinnen und Bürgern ab 60 Jahre aus den Kommunen Oelsnitz, Lugau, Hohndorf und Niederwürschnitz in Anspruch genommen werden. Es stehen 500 freie Termine von 9 bis 18 Uhr zur Verfügung. Verimpft wird der Impfstoff Johnson & Johnson, so dass ein zweiter Impftermin entfällt, informierte die Stadtverwaltung.