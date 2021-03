Am Karfreitag startet wie geplant der Impfbus des Landkreises Nordsachsen. Erste Station ist Elsnig. Am Karsamstag und am 22. April macht der Bus in Rackwitz Station, wo er schon sehnsüchtig erwartet wird, Bürgermeister Steffen Schwalbe sagt. "Wir haben übers Wochenende über 700 Bürger angeschrieben, die Telefone laufen heiß, weil die Termine sehr gut angenommen werden", so Schwalbe.

Im Landkreis Bautzen öffnen in dieser Woche weitere öffentliche Corona-Teststellen. So gehen die Einrichtungen in Bautzen, Lauta, Pulsnitz, Sohland und Wittichenau in Betrieb, informiert das Landratsamt. Wer sich in einem der Zentren per Antigen-Schnelltest auf eine Corona-Infektion testen lassen möchte, muss vorab über die Internetseite des Landratsamts einen Termin vereinbaren.